«Было очень сложно»: от чего Алсу отказалась ради гастролей

Певице пришлось ввести в свой образ жизни ряд ограничений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Певица Алсу: отказалась от сладкого и кофе в угоду работе

Заслуженная артистка РФ Алсу изменила свой образ жизни, чтобы держать себя в форме для гастролей. Об этом она рассказала 7Дней.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения премии «Золотой Граммофон».

В августе Алсу развелась с предпринимателем Яном Абрамовым, и теперь, спустя долгие годы, вновь уделяет все свое время карьере. Однако такой тяжелый режим требует крепкого здоровья. В частности, Алсу строго ограничила свое питание — отказалась от кофе и сахара, хотя это было непросто.

«Отказ от кофе для меня был вообще очень сложный. Захотелось лучше себя чувствовать, больше энергии. И это прям сработало очень хорошо», — призналась артистка.

Кроме того, певица начала всерьез заниматься спортом. По ее словам, такая дисциплина помогает ей сохранять хорошее самочувствие и быть более энергичной. При этом на новые хобби у артистки пока не хватает времени, но она дала себе обещание хотя бы раз в месяц осваивать что-то новое. Алсу уже научилась стрелять, кататься на беговых лыжах и набила татуировку.

