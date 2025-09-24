«Мужчинам удобно иметь и тыл, и фронт»: Алсу высказалась об изменах

Диана Кулманакова
Развод певицы сопровождался слухами о романе экс-супруга с моделью Анастасией Решетовой.

Действительно ли муж Алсу изменил ей с Решетовой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Алсу об изменах: мужчинам удобно иметь и тыл, и фронт

Никто из партнеров не имеет обманывать другого в отношениях, поэтому опускаться до измен не стоит. Таким мнением в личном блоге поделилась певица Алсу.

Для артистки неприемлемы оправдания неверности с формулировкой «это всего лишь инстинкты». Для нее это признак незрелости и неспособности вступать в честные и зрелые отношения.

«Мне это видится не мудростью, а удобной концепцией для мужчин, которым удобно иметь и тыл, и фронт, и при этом ничего не терять. А где в этом женщина, ее чувства, границы, достоинство?» — поделилась исполнительница, отвергая идею о том, что «99% мужчин изменяют».

Она подчеркнула, что верность — это сознательный выбор. По ее словам, когда человек уважает себя и партнера, тогда он не ведет двойную жизнь. Алсу отмечает, что если любовь исчезла из отношений, то стоит расстаться честно.

Исполнительница завершила в этом году бракоразводный процесс с бизнесменом Яном Абрамовым. Развод пары сопровождался слухами о романе экс-супруга с моделью Анастасией Решетовой. В июне Алсу прокомментировала пост Решетовой о «неинтересности женатых мужчин» емким словом «врет».

