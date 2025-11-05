Политика полезна для здоровья: отказ от участия в выборах может сократить жизнь

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

От непроявления гражданской позиции мужчины страдают больше, чем женщины.

Зачем участвовать в выборах

Фото: 5-tv.ru

Daily Mail: отказ от участия в выборах может сократить жизнь

Новые исследования показывают, что неучастие в выборах может быть связано с более высоким риском преждевременной смерти. По словам экспертов, голосование — это не только политический акт, но и важный социальный фактор, влияющий на здоровье. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование, опубликованное в Journal of Epidemiology and Community Health, показало, что люди, которые не голосуют, умирают раньше сверстников, участвующих в выборах. Отказ от голосования увеличивает риск смерти от всех причин на 73% у мужчин и на 63% у женщин.

Ученые из Финляндии проанализировали данные более трех миллионов граждан старше 30 лет, участвовавших или не участвовавших в парламентских выборах 1999 года. За последующие 21 год умерло свыше миллиона человек. После учета факторов вроде образования и дохода связь между неучастием в выборах и преждевременной смертью сохранялась.

«Информация о голосовании может служить ранним индикатором общего благополучия и даже использоваться в оценке здоровья населения», — говорится в исследовании.

Ученые отметили, что разница в уровне смертности между голосующими и не голосующими оказалась больше, чем между людьми с высшим и базовым образованием. Особенно сильная зависимость наблюдалась среди мужчин младше 50 лет и граждан с низким доходом.

Хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, специалисты считают, что активное гражданское участие способствует социальным связям, чувству вовлеченности и осмысленности жизни, что в целом укрепляет здоровье.

«Голосование — это форма социального капитала. Оно может способствовать развитию других видов гражданской активности и укреплению психического здоровья», — отмечают авторы.

По их словам, отказ от участия в общественной жизни может быть ранним признаком социальной изоляции, стресса или ухудшения здоровья, которые часто приводят к преждевременной смертности.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

