Российские военные поразили объекты энергетики Украины и цех сборки дронов ВСУ

Российские военные ударили по объектам энергетики ВСУ, а также по цеху сборки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Удары по вражеским локациям были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

«Поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, нанесено цеху сборки беспилотных летательных аппаратов», — отметили в заявлении ведомства.

Уточнялось, что целями российских военных стали склады боеприпасов и пункты расположения наемников киевского режима и боевиков ВСУ в 142 районах.

За два дня до этого российская армия атаковала предприятия военной промышленности на Украине, объекты газоэнергетического комплекса, инфраструктуру военного аэродрома, ремонтную базу вооружения и военной техники ВСУ.

Удары наносились при помощи высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, в числе которого были гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». В Минобороны России подчеркнули, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Минобороны РФ заявили, что глава киевского режима Владимир Зеленский в заявлении о Купянске утратил связь с реальностью.

