Под Пермью нашли запутанные в рыболовных сетях тела четверых мужчин

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Двоих обнаружили недалеко от поселка Данилов луг, еще двоих — дальше, рядом с перевернутой лодкой.

Нашли запутанные в сети тела четырех рыбаков

Фото: 5-tv.ru

В Пермском крае обнаружили тела четырех мужчин, погибших при загадочных обстоятельствах во время рыбалки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

По информации ведомства, 3 ноября в реке Вишере недалеко от поселка Данилов луг нашли тела двух рыбаков в возрасте 67 и 42 лет. Мужчины оказались запутаны в рыболовных сетях. Спустя некоторое время, примерно в полутора километрах от места первой находки, следователи обнаружили перевернутую лодку и еще два тела — мужчин 68 и 54 лет, также запутавшихся в снастях.

«Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех мужчин на реке Вишере. По предварительным данным, происшествия произошли во время ночной рыбалки», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в центре Санкт-Петербурга из вод Невы подняли тело мужчины. По предварительной информации, трагедия произошла неподалеку от здания Кунсткамеры. Источник издания 5-tv.ru сообщил, что сигнал о происшествии поступил в экстренные службы после сообщений очевидцев.

Очевидцы утверждали, что мужчина мог упасть с Дворцового моста, однако просмотр записей с камер видеонаблюдения не подтвердил эту версию. Специалисты предполагают, что инцидент случился ближе к Университетской набережной.

Спасатели прибыли на место и примерно через тридцать минут извлекли тело из воды. На месте работали сотрудники МЧС и полиции.

