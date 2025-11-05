В Петербурге мужчина пытался поджечь квартиру с сожительницей и детьми

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство более двух лиц, включая малолетнего.

Мужчина пытался поджечь квартиру с сожительницей и детьми

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину после того, как он поджег входную дверь квартиры своей сожительницы, в которой также находились дети. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство более двух лиц, включая малолетнего, совершенном общеопасным способом.

По информации следствия, мужчина находился у входной двери квартиры на пятом этаже дома на проспекте Науки и на почве неприязненных отношений к сожительнице поджег дверь, зная о присутствии в квартире детей. После совершения преступления он скрылся с места происшествия.

Никто из жильцов не пострадал. В ведомстве уточнили, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех деталей произошедшего.

Следствие ходатайствует о мере пресечения для мужчины в виде заключения под стражу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.19
0.30 93.51
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:07
В Германии медбрата приговорили к пожизненному сроку за убийство 10 пациентов
21:56
Меган была прикрытием? Принц Гарри поцеловал мужчину* и снял с него рубашку
21:38
Петростат: в Петербурге выросло число наркоманов и алкоголиков
21:20
Путин одобрил идею объявить 2026-й годом единства народов России
21:15
«Поймать НЛО»: мужчина запечатлел загадочный объект над Молебкой в Пермском крае
21:08
Путин: культура и русский язык являются гарантией единства РФ

Сейчас читают

Российский обогащенный уран снова пошел в США: американцы добирают остатки
Дмитрий Шепелев о смерти Юрия Николаева: «Это личная потеря для меня»
«Стоял у истоков моей карьеры»: певица Валерия о Юрии Николаеве
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео