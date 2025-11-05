В Петербурге мужчина пытался поджечь квартиру с сожительницей и детьми

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину после того, как он поджег входную дверь квартиры своей сожительницы, в которой также находились дети. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство более двух лиц, включая малолетнего, совершенном общеопасным способом.

По информации следствия, мужчина находился у входной двери квартиры на пятом этаже дома на проспекте Науки и на почве неприязненных отношений к сожительнице поджег дверь, зная о присутствии в квартире детей. После совершения преступления он скрылся с места происшествия.

Никто из жильцов не пострадал. В ведомстве уточнили, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех деталей произошедшего.

Следствие ходатайствует о мере пресечения для мужчины в виде заключения под стражу.

