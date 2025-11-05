SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 1 569 0

Пара обменялась кольцами в ЗАГСе.

Фото, видео: Telegram/ SHAMAN /shaman_channel; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились в Донецке. Певец опубликовал ролик брачной церемонии в своем официальном Telegram-канале.

О романе пары стало известно в марте на сольном концерте SHAMAN. Певец уже делился подробностями их совместного быта с Мизулиной. Их день начинается с совместного завтрака, во время которого они пьют кофе. Возлюбленная артиста также следит за его правильным рационом.

Они вместе участвовали в съемках клипа «Я останусь с тобой», что лишь подкрепило публичный образ их отношений. Известно, что пара проводит много времени вместе, поддерживает друг друга и активно появляется на различных мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце сентября Мизулина посетила премьеру фильма «Август» в Москве. Внимание привлекло ее кольцо на безымянном пальце.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:52
Убил и выбросил в реку: следователи раскрыли дело спустя 16 лет в Свердловске
15:36
Московские ярмарки консультируют участников СВО, решивших стать фермерами
15:20
Метеозависимым приготовиться: сильные геомагнитные бури накроют Землю
15:10
Российские военные поразили объекты энергетики Украины и цех сборки дронов ВСУ
15:06
«Кто бы поверил?» — адвокат домогался алкоголиков и подростков в полицейском участке
15:00
Дмитрий Шепелев о смерти Юрия Николаева: «Это личная потеря для меня»

Сейчас читают

Российский обогащенный уран снова пошел в США: американцы добирают остатки
«Больше ее никто не видел»: тайна пропажи российской туристки в Турции
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео