«За Россию»: SHAMAN назвал себя патриотом, говорящим с молодежью на одном языке

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 57 0

Артист уверен, что любовь к своей стране не противоречит современному образу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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SHAMAN назвал себя патриотом, говорящим с молодежью на одном языке

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, заявил, что считает себя патриотом, который говорит с подрастающим поколением на одном языке. Об этом певец рассказал на пресс-конференции в Президентском зале Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

«Я патриот, который говорит с подрастающим поколением на одном языке», — отметил он.

При этом артист уверен, что любовь к стране не требует отказа от современности, моды и смелых творческих решений. Он уверен, что артист может быть ярким и даже провокационным, если при этом остается честен перед зрителем.

«Не нужно бояться быть ярким, модным, современным и зачастую, повторюсь, провокационным. Самое главное — я всем сердцем всегда топил за Россию», — сказал SHAMAN.

Ранее певец заявил, что в обществе существовал стереотип, будто патриот не может пользоваться современными технологиями, носить модную одежду или жить в большом городе. По его словам, подобные представления искусственно загоняли людей в рамки и не имели ничего общего с настоящей любовью к родине. Однако в 2022 году это удалось изменить.

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