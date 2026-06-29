«За Россию»: SHAMAN назвал себя патриотом, говорящим с молодежью на одном языке

SHAMAN назвал себя патриотом, говорящим с молодежью на одном языке

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, заявил, что считает себя патриотом, который говорит с подрастающим поколением на одном языке. Об этом певец рассказал на пресс-конференции в Президентском зале Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

«Я патриот, который говорит с подрастающим поколением на одном языке», — отметил он.

При этом артист уверен, что любовь к стране не требует отказа от современности, моды и смелых творческих решений. Он уверен, что артист может быть ярким и даже провокационным, если при этом остается честен перед зрителем.

«Не нужно бояться быть ярким, модным, современным и зачастую, повторюсь, провокационным. Самое главное — я всем сердцем всегда топил за Россию», — сказал SHAMAN.

Ранее певец заявил, что в обществе существовал стереотип, будто патриот не может пользоваться современными технологиями, носить модную одежду или жить в большом городе. По его словам, подобные представления искусственно загоняли людей в рамки и не имели ничего общего с настоящей любовью к родине. Однако в 2022 году это удалось изменить.

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