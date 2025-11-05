Меган была прикрытием? Принц Гарри поцеловал мужчину* и снял с него рубашку

Mirror: Принц Гарри поцеловал мужчину* и снял с него рубашку

Британский телеведущий Пэдди МакГиннесс рассказал о неожиданной встрече с принцем Гарри. По словам 52-летнего шоумена, во время одной из вечеринок в Лондоне в 2016 году королевский наследник неожиданно подошел к нему, поцеловал в губы*, снял с него рубашку и начал танцевать. Об этом сообщает Mirror.

«Он сказал: „Я хочу на Фернандо (вымышленный остров из шоу Take Me Out, которое вел МакГинесс. — Прим. ред.)“. Потом он схватил меня, поцеловал в губы, начал танцевать. А затем снял с меня рубашку и просто исчез», — вспоминает телеведущий.

Свидетелем эпизода был бывший участник группы One Direction Найл Хоран, который подтвердил историю в одном из подкастов. МакГиннесс ранее описывал этот случай и в своей автобиографии, добавив, что Гарри также купил ему пару коктейлей. Телеведущий назвал тот вечер «абсолютно безумным, но незабываемым».

Любопытно, что вскоре после этого, летом 2016 года, принц Гарри познакомился с актрисой Меган Маркл — по инициативе их общей подруги Вайолет фон Вестенхольц. Первое свидание в Лондоне переросло в роман, а через две недели Гарри пригласил Меган в Ботсвану.

В 2018 году пара поженилась, а спустя два года отказалась от королевских обязанностей и переехала в США.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России