Меган была прикрытием? Принц Гарри поцеловал мужчину* и снял с него рубашку

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 413 0

Отвертеться у королевского наследника не получится — у его поступка были свидетели.

Какой ориентации принц Гарри — личная жизнь

Фото: Reuters/Eduardo Munoz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Принц Гарри поцеловал мужчину* и снял с него рубашку

Британский телеведущий Пэдди МакГиннесс рассказал о неожиданной встрече с принцем Гарри. По словам 52-летнего шоумена, во время одной из вечеринок в Лондоне в 2016 году королевский наследник неожиданно подошел к нему, поцеловал в губы*, снял с него рубашку и начал танцевать. Об этом сообщает Mirror.

«Он сказал: „Я хочу на Фернандо (вымышленный остров из шоу Take Me Out, которое вел МакГинесс. — Прим. ред.)“. Потом он схватил меня, поцеловал в губы, начал танцевать. А затем снял с меня рубашку и просто исчез», — вспоминает телеведущий.

Свидетелем эпизода был бывший участник группы One Direction Найл Хоран, который подтвердил историю в одном из подкастов. МакГиннесс ранее описывал этот случай и в своей автобиографии, добавив, что Гарри также купил ему пару коктейлей. Телеведущий назвал тот вечер «абсолютно безумным, но незабываемым».

Любопытно, что вскоре после этого, летом 2016 года, принц Гарри познакомился с актрисой Меган Маркл — по инициативе их общей подруги Вайолет фон Вестенхольц. Первое свидание в Лондоне переросло в роман, а через две недели Гарри пригласил Меган в Ботсвану.

В 2018 году пара поженилась, а спустя два года отказалась от королевских обязанностей и переехала в США. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.19
0.30 93.51
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:07
В Германии медбрата приговорили к пожизненному сроку за убийство 10 пациентов
21:56
Меган была прикрытием? Принц Гарри поцеловал мужчину* и снял с него рубашку
21:38
Петростат: в Петербурге выросло число наркоманов и алкоголиков
21:20
Путин одобрил идею объявить 2026-й годом единства народов России
21:15
«Поймать НЛО»: мужчина запечатлел загадочный объект над Молебкой в Пермском крае
21:08
Путин: культура и русский язык являются гарантией единства РФ

Сейчас читают

Российский обогащенный уран снова пошел в США: американцы добирают остатки
Дмитрий Шепелев о смерти Юрия Николаева: «Это личная потеря для меня»
«Стоял у истоков моей карьеры»: певица Валерия о Юрии Николаеве
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео