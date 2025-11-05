«Был талантливым и отзывчивым»: Путин выразил соболезнования близким Юрия Николаева

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

Артист полностью отдавался своей работе и многое сделал для развития российского телевидения.

Что Путин сказал о Юрии Николаеве

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Николаева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким телеведущего и актера, народного артиста РФ Юрия Николаева. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.

Президент отметил, что Николаев был талантливым, отзывчивым и очень доброжелательным человеком. Артист всегда увлеченно работал и полностью отдавался своему делу, за годы труда сделал очень многое для сбережения традиций российского телевидения. Созидательный труд Николаева способствовал раскрытию талантов молодых звезд и творческого потенциала юного поколения.

«Светлая память о Юрии Николаеве навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, а также всех почитателей его щедрого дарования», — подчеркнул глава государства.

Телеведущему было 76 лет. О его смерти сообщил народный артист России Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале.

Днем ранее, 4 ноября, стало известно, что Николаев был госпитализирован в одну из больниц в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:20
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза началось с обсуждения новых ядерных испытаний США
17:10
Под Пермью нашли запутанные в рыболовных сетях тела четверых мужчин
16:58
В Хакасии 33 человека получили ожоги глаз после киносеанса
16:50
Московская квартира превратилась в мини-зоопарк: 15 кур и лисенок жили вместе
16:42
Политика полезна для здоровья: отказ от участия в выборах может сократить жизнь
16:40
«Был талантливым и отзывчивым»: Путин выразил соболезнования близким Юрия Николаева

Сейчас читают

Российский обогащенный уран снова пошел в США: американцы добирают остатки
«Больше ее никто не видел»: тайна пропажи российской туристки в Турции
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео