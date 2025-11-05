«Был талантливым и отзывчивым»: Путин выразил соболезнования близким Юрия Николаева

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Николаева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким телеведущего и актера, народного артиста РФ Юрия Николаева. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.

Президент отметил, что Николаев был талантливым, отзывчивым и очень доброжелательным человеком. Артист всегда увлеченно работал и полностью отдавался своему делу, за годы труда сделал очень многое для сбережения традиций российского телевидения. Созидательный труд Николаева способствовал раскрытию талантов молодых звезд и творческого потенциала юного поколения.

«Светлая память о Юрии Николаеве навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, а также всех почитателей его щедрого дарования», — подчеркнул глава государства.

Телеведущему было 76 лет. О его смерти сообщил народный артист России Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале.

Днем ранее, 4 ноября, стало известно, что Николаев был госпитализирован в одну из больниц в Москве.

