«Утонула в ванной»: мать убитой в Челябинске пятилетней девочки отрицает вину

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Женщина утверждает, что ребенок погиб в результате несчастного случая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Мать убитой в Челябинске пятилетней девочки отрицает вину

В Челябинске мать пятилетней девочки, тело которой было обнаружено в коробе дивана в съемной квартире, заявила, что ребенок погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, трагедия произошла еще месяц назад. Источник уточнил, что обвиняемая вину не признает и настаивает на своей версии событий.

«Мать вину в убийстве не признает. Говорит, что дочь утонула в ванной», — сообщил собеседник издания.

Ранее в Челябинске в одной из арендованных квартир нашли тело пятилетней девочки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

По предварительным данным, женщина 43 лет вместе с дочерью снимала жилье, однако вскоре съехала. После ее отъезда владелец квартиры решил осмотреть помещение и, разбирая мебель, обнаружил тело ребенка, спрятанное в диване.

Как уточнили в ведомстве, следствие располагает информацией, что именно квартиросъемщица могла быть причастна к трагедии. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут возможных участников преступления.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве несовершеннолетнего. На месте работают криминалисты и сотрудники полиции, проводится комплекс необходимых экспертиз.

