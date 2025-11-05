«Поймать НЛО»: мужчина запечатлел загадочный объект над Молебкой в Пермском крае

|
Дарья Орлова
Отдых с семьей в известной аномальной зоне полностью оправдал ожидания туриста.

Мужчина сфотографировал НЛО в Пермском крае

Житель Пермского края запечатлел загадочный объект над Молебкой

Житель Пермского края Александр Артемов, проводя выходные в селе Молебка, сделал снимок, на котором запечатлен странный летающий объект. Об этом пишет издание URA.RU, публикующее фото.

Отмечается, что во время прогулки Александр с семьей также нашли древние окаменелости, возраст которых, по его словам, может достигать нескольких сотен лет. Двойная удача — не иначе.

Село Молебка в Пермском крае давно считается одним из самых известных мест России, связанных с аномальными явлениями. Зону, которую называют М-ским треугольником, регулярно посещают туристы, ученые и уфологи, стремящиеся зафиксировать проявления непознанного.

Ранее очевидцы сообщали, что в этих местах нередко можно увидеть светящиеся шары или объекты, напоминающие летающие тарелки. Некоторые из них даже удалось сфотографировать, что только усилило интерес к загадочному месту.

