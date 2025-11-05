Пьяный мужчина обнял и пытался поцеловать президента Мексики

Пьяный мужчина попытался поцеловать президента Мексики Клаудию Шейнбаум. Все произошло во время встречи главы государства с гражданами в Мехико.

В то время как Шейнбаум общалась с людьми на улице, к ней неожиданно подошел мужчина, который, судя по всему, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он обнял президента и попытался ее поцеловать.

Шейнбаум, не растерявшись, спокойно отодвинула руки мужчины и улыбнулась ему. Лишь после этого охрана отреагировала на ситуацию.

На видеозаписи, которая быстро распространилась в социальных сетях, слышно, как президент говорит охранникам:

«Не беспокойтесь».

Вся эта ситуация вызвала определенную реакцию в интернете: многие пользователи выразили свое негодование по поводу незащищенности политиков, особенно на фоне того, что в тот же день президент встречалась с вдовой Карлоса Альберто Мансо — мэра Уруапана, который был убит 1 ноября во время празднования Дня мертвых.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что друг принца Уильяма погиб, сорвавшись с крыши элитного бара.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.