Пьяный мужчина обнял и пытался поцеловать президента Мексики

Элина Битюцкая
Неприятный инцидент произошел время встречи главы государства с гражданами в Мехико.

Пьяный мужчина обнял и пытался поцеловать президента Мексики

Фото: www.globallookpress.com/Gabriel Monroy/Mexican President

Пьяный мужчина попытался поцеловать президента Мексики Клаудию Шейнбаум. Все произошло во время встречи главы государства с гражданами в Мехико.

В то время как Шейнбаум общалась с людьми на улице, к ней неожиданно подошел мужчина, который, судя по всему, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он обнял президента и попытался ее поцеловать.

Шейнбаум, не растерявшись, спокойно отодвинула руки мужчины и улыбнулась ему. Лишь после этого охрана отреагировала на ситуацию.

На видеозаписи, которая быстро распространилась в социальных сетях, слышно, как президент говорит охранникам:

«Не беспокойтесь».

Вся эта ситуация вызвала определенную реакцию в интернете: многие пользователи выразили свое негодование по поводу незащищенности политиков, особенно на фоне того, что в тот же день президент встречалась с вдовой Карлоса Альберто Мансо — мэра Уруапана, который был убит 1 ноября во время празднования Дня мертвых.

