Трагедия в Лондоне: друг принца Уильяма погиб, сорвавшись с крыши элитного бара

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Британский телеведущий и участник реалити-шоу Бен Дункан не смог пережить падения с семи этажей.

Что случилось с другом принца Уильяма и Кейт Мидлтон

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Друг принца Уильяма и Кейт Миддлтон сорвался с крыши элитного бара и погиб

Бывший участник реалити-шоу и близкий друг принца Уильяма и Кейт Миддлтон Бен Дункан погиб в возрасте 45 лет после падения с крыши бара The Trafalgar St. James, расположенного в отеле Hilton в центре Лондона. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Дункан упал с высоты около 30 метров и получил смертельные травмы. Экстренные службы прибыли на место, однако медики констатировали смерть мужчины. В лондонской полиции уточнили, что трагедия произошла вечером 30 октября.

В заявлении представителей полиции сообщили, что вечером, примерно в 23:02, сотрудники прибыли по вызову о мужчине, находившемся на крыше здания на Кокспер-стрит в Вестминстере. По их словам, мужчина упал с высоты и, несмотря на усилия медиков, скончался на месте. В ведомстве отметили, что смерть была неожиданной, однако не вызвала подозрений. Представители скорой помощи также подтвердили гибель Дункана.

Медики рассказали, что получили сообщение о происшествии в Спринг-Гарденс и направили туда необходимые силы — бригаду скорой помощи, сотрудника по реагированию на инциденты, парамедиков на машинах быстрого реагирования и специалистов из группы реагирования на опасные ситуации. Они уточнили, что, несмотря на все усилия прибывших команд, спасти мужчину не удалось — он умер на месте.

Телеведущий Майк Холлингсворт выразил соболезнования семье погибшего. Дункан был близким другом Холлингсворт. Телеведущий отметил, что он прожил жизнь как Питер Пэн — мальчик, который так и не повзрослел. По его словам, с уходом Дункана мир стал беднее.

По данным источника Daily Mail, в последние годы Дункан страдал от депрессии и бессонницы, хотя раньше считался душой компании. Он учился в Сент-Эндрюсском университете вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон и входил в их ближайший круг общения.

Бен Дункан был известен участием в телепроектах «Большой брат», «Поужинай со мной», «Из девиц в леди» и «Путешествие со знаменитостями». В одном из шоу он говорил, что готов на все, лишь бы не работать «с девяти до пяти», и нередко становился центром внимания из-за остроумных и провокационных высказываний.

