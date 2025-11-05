В США предрекли возможную скорую смерть президента Венесуэлы Мадуро

|
Дарья Орлова
Американские власти рассматривают три сценария силовой операции против страны, пишет местная пресса.

Что ждет Венесуэлу в борьбе с США

Фото: www.globallookpress.com/Meng Yifei

NYT: Президента Венесуэлы Мадуро могут убить

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три возможных сценария проведения силовой операции против Венесуэлы с целью свержения или нейтрализации лидера страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как передает издание, один из обсуждаемых вариантов предполагает нанесение авиаударов по военным объектам Венесуэлы с расчетом ослабить поддержку Мадуро в вооруженных силах. Другой предусматривает отправку элитного подразделения «морских котиков» для захвата или ликвидации лидера страны. Третий — захват аэропортов, нефтяных месторождений и ключевых объектов инфраструктуры Венесуэлы.

В Белом доме, по сведениям NYT, звучат разные мнения: часть должностных лиц настаивает на силовом решении, тогда как сам президент пока не готов дать добро на операции, которые, по его словам, «могут поставить под угрозу американских военнослужащих или обернуться постыдным провалом». 

Противостояние Венесуэлы и США сопровождается обвинениями Вашингтона в том, что каракасские власти недостаточно эффективно борются с контрабандой наркотиков; под этим предлогом в регион были направлены крупные американские силы. 

