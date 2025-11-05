Российский тяжелоатлет Мянд завоевал три золотые медали на чемпионате Европы

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Штангист вернулся из Албании, где проходило первенство.

Фото, видео: 5-tv.ru

Три золотые медали завоевал штангист из РФ Георгий Мянд на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Албании. Накануне российская сборная вернулась в Москву, в аэропорту их встретил корреспондент 5-tv.ru.

«Соревнования прошли безупречно, все на высшем уровне… Три золота, три рекорда Европы… Старались, работали, знали, к чему идем», — резюмировал спортсмен.

Мянд поднял в рывке 173 кг, а в толчке — 213 кг. Оба результата позволили ему обновить рекорды Европы среди юниоров в данных дисциплинах.

Кроме того, российская сборная привезла из Албании три бронзы (у Сармата Теблоева, Полины Павлович и Марии Груздовой) и серебро (у Елизаветы Жаткиной).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международная федерация конного спорта допустила россиян до командных турниров. Решение было принято на заседании правления FEI, которое проходит в Гонконге. Российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в командных турнирах в нейтральном статусе. Решение вступит в силу с 1 января 2026 года.

