Врач — о первых минутах спасения пострадавших в крушении вертолета в Дагестане

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Медики доставили всех пострадавших в Избербашскую центральную городскую больницу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Даниял Исаев; 5-tv.ru

Сообщение о крушении вертолета в Дагестане поступило в районе трех часов дня

Врач анестезиолог-реаниматолог Динара Гаджиева рассказала 5-tv.ru о том, что спасателям о крушении вертолета в Дагестане стало известно в районе трех часов дня. На месте сотрудники экстренных служб обнаружили четыре тела и трех пострадавших.

«Сегодня (7 ноября. — Прим. Ред.), примерно это было 14:52 поступил вызов на планшет. Вызов по поводу падения вертолета в районе Солнечного берега. По приезде картина была ужасающая. На месте четыре трупа, трое пострадавших, один из которых в крайне тяжелом состоянии», — отметила специалист.

Гаджиева уточнила, что медики доставили всех пострадавших в Избербашскую центральную городскую больницу, где им была оказана своевременная помощь.

Кроме того, врач подробно рассказала о состоянии каждого пострадавшего. Один из них получил ожоги третьей, четвертой степени площадью 97% поверхности тела. По словам Гаджиевой, он скончался в больнице в районе семи вечера. Двое других получили ожоги второй, третьей степени 30% поверхности тела.

Днем 7 ноября на частный неэксплуатируемый дом в Дагестане упал вертолет, который направлялся в Избербаш. Уточняется, что во время полета загорелся двигатель, что и стало причиной крушения. В результате происшествия погибли четыре человека, еще один скончался позднее от полученных ожогов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве Дагестана рассказали о состоянии пострадавших из-за крушения вертолета.

