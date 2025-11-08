Starbucks извинилась за потасовки из-за их новой кружки

Компания Starbucks Corporation, включающая в себя одноименную компанию и сеть кофеен, извинилась за нехватку рождественской посуды, из-за ажиотажного спроса на которую покупатели устраивали драки. Об этом сообщила The New York Post со ссылкой на представителей компании.

Представители компании отметили, что спрос на их посуду превысил собственные прогнозы и ожидания предприятия.

«Несмотря на то, что в этот праздничный сезон в кофейни было поставлено больше чашек Bearista, чем почти любого другого товара, чашки Bearista и некоторые другие товары быстро распроданы. Мы <…> приносим извинения за разочарование, которое это могло вызвать», — заявили в Starbucks.

По информации источников, чашка Bearista (Bearista Cold Cup), ставшая хитом среди клиентов, была представлена всего лишь 6 ноября. Чтобы приобрести желанную продукцию, люди стояли в длинных очередях и даже устраивали драки.

Чашка представляет собой стеклянный сосуд в форме плюшевого медвежонка в зеленой вязаной шапке с логотипом Starbucks. Стоимость одной чашки составляет $29,95 (около 2400 рублей. — Прим. Ред.).

