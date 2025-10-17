Вас тут не стояло: дорожные знаки в Петербурге все чаще провоцируют скандалы

Более шести тысяч знаков в Петербурге установлены с нарушениями или незаконно

В Петербурге все чаще поводом для драк становятся дорожные знаки. Только по самым скромным подсчетам больше шести тысяч указателей по всему городу установлены с нарушениями или вовсе незаконно.

Ловушки для водителей появляются не только во дворах, но и на крупных магистралях. Зачастую из-за этого водители получают штрафы и даже попадают в аварии. Почему наличие самого знака на дороге еще не гарантирует его законность — выяснял корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов

Пробки в одном из дворов Петербурга мешают проезду скорой и пожарным. Ве потому, что по инициативе жильцов здесь установили знак одностороннего движения. Но согласование с дорожным надзором затянулось, и кто-то из автолюбителей подал жалобу на самоуправство. Указатели пришлось снять.

«Некоторые знаки, например, такие как „кирпич“ или знак запрета движения, их вообще крайне сложно согласовать. Ну не приедет патруль и не будет следить за тем, чтобы их соблюдали. Так что, по большому счету, смысл их ставить, если люди все равно будут нарушать и ездить, как им нравится», — отметила местная жительница Алина.

И такими «липовыми» оказались более шести с половиной тысяч знаков. И это только по официальным данным за прошлый год. Не согласованные с ГАИ и не внесенные в городскую схему дислокации знаки дорожного движения чаще встречаются на новых дорогах. В Петербурге улицу рядом с новым ЖК застройщик всю украсил такими незаконными указателями.

«Вот установлены знаки „пешеходный переход“. Они установлены в одну линию. Если предположить, немножко, что по ГОСТу они должны формировать створ пешеходного перехода, вот тот знак тогда должен стоять вон там. А с точки зрения установки этих знаков — это какая-то, мое любимое слово, шляпа. Полная шляпа!», — рассказал эксперт комиссии по транспорту и транспортной инфраструктуре Законодательного собрания Санкт-Петербурге Дмитрий Попов.

Но знать и соблюдать требования знаков водитель все-таки обязан, говорят эксперты. Ведь стоят в большинстве случаев они не просто так, а инспектор может и не знать, что знака нет на схеме дислокации. У него просто нет доступа к этой базе. Как и у рядовых автомобилистов. И здесь возникает вопрос: что делать, например, в случае ДТП из-за незаконных знаков, или если где-то их не было вовсе.

«Пример из жизни. Круговаямплощадь, но ничто не говорит мне, что я должен ехать по кругу. Знак кругового движения отсутствует. То есть, я сейчас могу повернуть и выехать кому-то в лоб. То есть, лобовое столкновение. И, при этом, виноват в этой аварии, ровно как и второй участник ДТП, я не буду», — отметил корреспондент.

Но, правда, прежде чем наказывать водителя за нарушение, российские суды должны в обязательном порядке проверять схемы дислокации дорожных знаков. И есть такие судебные прецеденты. Но кто должен отвечать за дорожное «самоуправство»?

«В рамках дознания, в ходе разбирательства по дорожно-транспортному происшествию, можно затребовать, соответственно, согласованную проектную документацию, утвержденную в соответствующем порядке, и собственник дороги должен будет ее предоставить. Ели ее нет, то им придется объясняться, и это может закончится для них очень тяжело, с точки зрения финансов, как минимум», — пояснил Дмитрий Попов.

Запрещающие знаки ставят все подряд: магазины, рестораны, управляющие компании.

В случаях, когда жители в знаке остро нуждаются, но согласовать не могут, эксперты советуют писать в Комитет или Департамент по развитию дорожной инфраструктуры. Ведь проезд у дома относится к дорогам общего пользования.

Решить проблему может создание единой базы, доступ к которой будет у всех участников дорожного движения. До тех пор установить законность того или иного указателя можно через суд, но уже по факту: после ДТП, например.

