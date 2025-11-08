В базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесли 25 детей из России

Сразу 25 детей из России, возрастом два — три года, внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом 8 ноября сообщил ТАСС, ознакомившийся с данными ресурса.

В опубликованном списке оказались дети, родившиеся в 2022 и 2023 годах. Им предъявили обвинения в «сознательном нарушении государственной границы» и «посягательстве на территориальную целостность и суверенитет» Украины. В числе внесенных — семь двухлетних и восемнадцать трехлетних детей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, это уже не первый случай, когда украинский ресурс публикует данные российских детей. Так, в середине октября в базе экстремистского портала опубликовали данные четырех двухлетних детей из России, обвиненных в «покушении на суверенитет Украины».

* — экстремистский ресурс, запрещенный на территории России.