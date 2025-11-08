Скрытая угроза: врач предостерегла от чрезмерного употребления грецких орехов

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Несмотря на всю пользу, грецкий орех несет в себе угрозу из-за высокой калорийности.

В чем опасность грецких орехов?

Фото: 5-tv.ru

Диетолог Волкова: чрезмерное употребление грецких орехов грозит ожирением

Чрезмерное потребление грецких орехов может привести к набору веса и ожирению, поэтому специалисты рекомендуют не превышать дозу в три-пять орехов в день, сообщила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт и диетолог Галина Волкова.

«Необходимо учитывать их высокую калорийность: до 700 килокалорий на 100 граммов продукта. Излишек грецких орехов дает дополнительные калории, что может привести к набору веса и ожирению. Оптимальная норма — три-пять орехов в день», — отметила она.

По словам специалиста, избыточное количество орехов в рационе может вызывать тяжесть в желудочно-кишечном тракте, вздутие и раздражение кишечника. Она также предупредила, что грецкие орехи — это один из самых распространенных аллергенов, особенно для детей.

«С осторожностью грецкие орехи следует употреблять пациентам с ожирением, гастритом, панкреатитом и колитом. При аллергии их следует полностью исключить из рациона», — предостерегла Волкова.

Вместе с тем, диетолог указала и на пользу грецких орехов: в них содержатся омега-3 и омега-6 жирные кислоты, витамины группы B, магний, цинк, селен, витамин E, а также белки.

«Грецкие орехи способствуют снижению уровня липопротеинов низкой плотности — так называемого „плохого холестерина“, что улучшает состояние сосудов и помогает при гипертонии», — отметила врач.

Кроме того, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты в орехах поддерживают память и когнитивные функции, клетчатка полезна для пищеварения. Также орехи полезны для гормонального фона, особенно у женщин с дефицитом жиров в рационе, резюмировала эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о пользе тыквы для работы кишечника. В овоще содержится большое количество полезных веществ — бета-каротин, витамины группы В, кальций, медь и железо.

