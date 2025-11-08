Правительство назвало виды угроз устойчивости и безопасности интернета в России

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 73 0

Власти утвердили полный список угроз.

Какие угрозы безопасности в интернете есть в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство назвало отключение от мирового интернета угрозой для России

Невозможность обмена информацией и установления соединений между пользователями в России и зарубежных странах включили в перечень угроз устойчивости и безопасности интернета. Этот список утвердило правительство, сообщил ТАСС.

В документе перечислены угрозы, касающиеся целостности сетей: «угрозы нарушения взаимодействия сетей связи общего пользования, расположенных на территории России, с сетями связи общего пользования иностранных государств».

Следствием таких сбоев может стать невозможность соединения и передачи данных между пользователями, а также доступ к зарубежным интернет-ресурсам.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил об усилении давления со стороны западных стран на мессенджеры Telegram и WhatsApp* с требованиями ввести цензуру и передавать данные спецслужбам и разведкам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:46
Сильный скачок: на сколько выросла цена автомобилей в РФ из-за утильсбора
23:24
Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме
23:01
Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
22:32
Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию
22:12
Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений
21:38
Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я у него учился» — Владимир Березин высказался о Юрии Николаеве
«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году