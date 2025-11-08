ГАИ предупредила о массовых проверках водителей в Москве и регионах

С 7 по 9 ноября в ряде российских регионов, включая столицу, пройдет масштабная проверка водителей Госавтоинспекцией. Об этом сообщили в московском управлении ведомства.

«В выходные дни автоинспекторы продолжат целенаправленную работу по профилактике и пресечению нарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения», — отмечается в Telegram-канале Госавтоинспекции.

Проверки затронут водителей Москвы, Мордовии, Ростовской, Ульяновской, Кировской, Ивановской и Липецкой областей, а также автомобилистов из других регионов.

В ведомстве напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрено вплоть до лишения водительских прав от полутора до двух лет, а также штраф 45 тысяч рублей. В некоторых случаях водителей могут привлечь и к уголовной ответственности.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, водителям с нестандартными госномерами теперь грозит штраф. Речь о тех знаках, где не изображен флаг России, такие в последнее время пользуются отдельной популярностью.

