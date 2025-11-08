Собянин: каждый третий московский школьник участвует во Всероссийской олимпиаде

В Москве каждый третий школьник вовлечен в Всероссийскую олимпиаду школьников — это свыше 500 тысяч ребят. Об этом 8 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, количество наград, получаемых сборной Москвы, растет. В прошлом сезоне столичные ученики завоевали 1863 диплома — на 40 процентов больше, чем год назад. Победители и призеры пришли из каждой второй столичной школы. Для сравнения, в 2010 году москвичи получили лишь 278 дипломов из 74 школ.

Мэр подчеркнул, что успех столичных школьников — результат специально выстроенной системы подготовки олимпиадников. С ребятами работают лучшие педагоги, университетские преподаватели и студенты ведущих вузов, которые сами побеждали на национальных и международных олимпиадах.

Для подготовки олимпиадников задействованы возможности города: школьники посещают лекции и семинары, встречаются с учеными и экспертами, выполняют практические задания и разрабатывают проекты. Так, сборные по физике и биологии занимаются в МГУ имени М. В. Ломоносова, по труду — в РУДН имени Патриса Лумумбы, а по праву — в МГИМО.

В этом учебном году олимпиада охватывает 28 направлений, включая новый предмет «искусственный интеллект». По итогам регионального этапа будет сформирована московская сборная для участия в финале соревнований. Среди участников есть многократные победители, например, Тихон Пуляев из гимназии № 1543 и Михаил Сакмаров из школы № 1770, которые успешно выступают в нескольких дисциплинах одновременно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.