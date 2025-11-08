ВС РФ освободили населенный пункт Волчье в Днепропетровской области

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 109 0

ВСУ понесли существенные потери.

Армия России освободила населенный пункт Волчье

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили населенный пункт Волчье в Днепропетровской области. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника. В результате чего российским военнослужащим удалось полностью взять под контроль Волчье.

Во время наступления ВС РФ на данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери — свыше 285 боевиков. Кроме того, расчеты РФ уничтожили три боевые бронированные машины и 14 автомобилей врага.

До этого армия России освободила Успеновку в Запорожской области. Зачисткой данного населенного пункта также занимались подразделения группировки войск «Восток».

Ранее 5-tv.ru писал, что за сутки ВС РФ освободили 16 зданий в западной части Купянска. Об этом 7 ноября рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик». По его словам, город может быть освобожден в течение ближайших двух недель.

