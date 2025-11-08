Выгодно паясничать: Пригожин о современных музыкальных трендах

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 75 0

Музыка в формате кухни, готовки, поездок продается лучше, чем просто сама по себе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пригожин считает, что музыка продается лучше, если ее автор умеет паясничать

В современном мире музыка лучше продается, если ее автор умеет «паясничать» и завлекать зрителя. Об этом 5-tv.ru заявил музыкальный продюсер, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики Иосиф Пригожин на Юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«Чем круче ты паясничаешь, тем больше на тебя реагируют. Музыка в формате „кухни“, в формате „готовки“, в формате каких-то поездок. А если ты просто рекламируешь музыку, оно плохо работает», — объяснил артист.

О том, что такое вирусная популярность, Пригожин знает не понаслышке. Он вместе с женой Валерией недавно стал героем рилсов, в которых был запечатлен его совместный быт с женой, народной артисткой РФ, певицей Валерией. На роликах продюсер готовил завтраки и убирался дома.

По его словам, «залетевшие в тренды» видео действительно отражают их с женой повседневную жизнь. При этом артист признавался корреспонденту 5-tv.ru, что не планировал наращивать популярность в соцсетях таким образом, это вышло случайно.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:46
Сильный скачок: на сколько выросла цена автомобилей в РФ из-за утильсбора
23:24
Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме
23:01
Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
22:32
Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию
22:12
Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений
21:38
Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я у него учился» — Владимир Березин высказался о Юрии Николаеве
«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году