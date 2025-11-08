«Был удивительным человеком»: Фетисов простился с Юрием Николаевым

Сердце телеведущего перестало биться 3 ноября.
Фото, видео: Геодакян Артем/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вячеслав Фетисов простился с Юрием Николаевым
Народный артист РФ Юрий Николаев был удивительным человеком. Об этом 5-tv.ru рассказал депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
«Мы дружили с Юрой 48 лет. Он внес неоценимый вклад в развитие российского телевидения. Удивительный был человек. Очень добрый и интересный в общении», — сказал Вячеслав Фетисов.
Также депутат отметил, что Юрий Николаев был хорошим спортсменом. По его словам, телеведущий обожал теннис. В этой игре он мог выиграть у любого, потому что именно там проявлял свой стойкий характер.
Юрий Николаев скончался 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет. Его смерть стала большой потерей для российской телеиндустрии. В последние годы жизни Николаев боролся с онкологическим заболеванием.
Юрий Николаев вел такие программы, как: «Утренняя почта», «Голубой огонек», «Песня года». Кроме того, он создавал собственные проекты, включая «Утренняя звезда», которая сделала его кумиром нескольких поколений.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве, на Троекуровском кладбище, проходит церемония прощания с Юрием Николаевым.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
87%
Нашли ошибку?