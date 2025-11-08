«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева

Мария Гоманюк
Эксклюзив

Знаменитость выразила соболезнования вдове скончавшегося артиста.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Телеведущая Малышева: семья поддерживала Юрия Николаева в творчестве

Ушедший из жизни народный артист России Юрий Николаев занимался творчеством, несмотря на трудности, которые возникали на его пути. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала российская телеведущая Елена Малышева на церемонии прощания со знаменитостью.

По ее словам, все поколение смотрело утренние программы, которые вел Николаев.

«Я из того поколения, которое смотрело передачу „Утренняя звезда“, смотрело вообще утренние программы, которые он начинал», — призналась Елена.

Она подчеркнула, что телеведущий долго боролся с проблемами по состоянию здоровья, но, невзирая на это, продолжал заниматься любимым делом. Во всем поддержку Юрию оказывала его семья.

«Он очень долго и серьезно болел. И учитывая те гадости, которые у него были, он прожил долгую жизнь. Но это все не играет никакой роли, потому что у него была прекрасная семья», — добавила собеседница.

Малышева выразила соболезнования вдове Юрия Николаева Элеоноре.

Телеведущий Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет 4 ноября. В последние месяцы у него произошел рецидив онкологического заболевания. При этом артист страдал хроническими болезнями дыхательных путей.

Ранее, писал 5-tv.ru, народный артист России Александр Буйнов рассказал про характер ушедшего из жизни Юрия Николаева.

