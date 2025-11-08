Сильный скачок: на сколько выросла цена автомобилей в РФ из-за утильсбора

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 89 0

Цены не на все марки увеличились.

На сколько выросла цена автомобилей в РФ из-за утильсбора

Фото: www.globallookpress.com/ Ilya Moskovets

На авторынке РФ цены на ряд моделей значительно снизились после утильсбора

Рекомендованные розничные цены на новые автомобили в России выросли на 2 до 7% с августа по ноябрь 2025 года, однако реальные цены сделок по отдельным моделям увеличились до 20%. Об этом в беседе с изданием Газета.ру сообщил директор по розничным продажам автомобилей одной из групп компаний Илья Петров.

По словам эксперта, номинальное повышение цен составило от 2 до 7%, но из-за сокращения действующих программ — таких как трейд-ин, льготное автокредитование и другие субсидии — итоговая стоимость для покупателей выросла значительно сильнее.

В результате фактический рост составил от 5 до 20%. При этом ряд производителей, напротив, заметно снизили цены на некоторые из своих моделей. В отдельных случаях снижение достигло или даже превысило миллион рублей.

Ранее, писал 5-tv.ru, первый вице-премьер Денис Мантуров объяснил, зачем откладывают введение новых правил утильсбора.

