В австралийском аэропорту мужчина загорелся после взрыва пауэрбанка в кармане

Пассажир бизнес-зала загорелся от взрыва внешнего аккумулятора, который находился в его кармане, в аэропорту Мельбурна, Австралия. Об этом сообщил телеканал NBC News.

В результате возгорания 50-летний мужчина получил легкие ожоги. Из-за густого дыма в помещении поднялась паника. Сотрудники службы безопасности вместе с пожарными эвакуировали людей из зала ожидания.

Один из очевидцев рассказал, что услышал громкий крик и хлопок. Огонь после взрыва устройства быстро перекинулся на одежду мужчины — у него загорелась куртка. Пострадавшего доставили в больницу, врачи оценили его состояние как стабильное. Он получил незначительные ожоги ноги и пальцев.

По правилам авиаперевозок литий-ионные аккумуляторы, в том числе внешние зарядные устройства, разрешается брать только в ручную кладь. Перевозка их в зарегистрированном багаже запрещена, а некоторые авиакомпании дополнительно вводят ограничения на использование подобных устройств на борту.

