В австралийском аэропорту мужчина загорелся после взрыва пауэрбанка в кармане

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 62 0

Пострадавшего доставили в больницу.

В каком аэропорту мужчина загорелся взрыва пауэрбанка

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пассажир бизнес-зала загорелся от взрыва внешнего аккумулятора, который находился в его кармане, в аэропорту Мельбурна, Австралия. Об этом сообщил телеканал NBC News.

В результате возгорания 50-летний мужчина получил легкие ожоги. Из-за густого дыма в помещении поднялась паника. Сотрудники службы безопасности вместе с пожарными эвакуировали людей из зала ожидания.

Один из очевидцев рассказал, что услышал громкий крик и хлопок. Огонь после взрыва устройства быстро перекинулся на одежду мужчины — у него загорелась куртка. Пострадавшего доставили в больницу, врачи оценили его состояние как стабильное. Он получил незначительные ожоги ноги и пальцев.

По правилам авиаперевозок литий-ионные аккумуляторы, в том числе внешние зарядные устройства, разрешается брать только в ручную кладь. Перевозка их в зарегистрированном багаже запрещена, а некоторые авиакомпании дополнительно вводят ограничения на использование подобных устройств на борту.

Ранее, писал 5-tv.ru, мужчина получил ожоги ягодиц и промежности из-за взрыва телефона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:46
Сильный скачок: на сколько выросла цена автомобилей в РФ из-за утильсбора
23:24
Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме
23:01
Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
22:32
Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию
22:12
Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений
21:38
Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я у него учился» — Владимир Березин высказался о Юрии Николаеве
«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году