Гаджет лежал в кармане брюк.

Могут ли телефоны взорваться и загореться

Фото: 5-tv.ru

В Липецке мужчина получил ожоги ягодиц и промежности из-за взрыва телефона

У 22-летнего жителя Липецка взорвался телефон Samsung A50, находившийся в заднем кармане брюк. Об этом сообщил портал GOROD48.

Юношу доставили в ожоговое отделение Липецкой городской больницы № 3 «Свободный сокол», где медики зафиксировали ожоги ягодиц и промежности III и IV степени.

По словам специалистов, взрывы смартфонов происходят крайне редко. Основные причины — повреждение или брак аккумулятора, низкое качество комплектующих, перегрев, падение устройства, деформация корпуса, а также использование неоригинальных зарядных устройств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на рейсе Air China из Ханчжоу в Сеул загорелся пауэрбанк в ручной клади пассажира, что привело к аварийной посадке в аэропорту Шанхая Пудун. Никто из находившихся на борту не пострадал, возгорание было быстро потушено бортпроводниками.

Также 5-tv.ru писал о том, как предотвратить возгорание гаджета. И что делать в ситуации, если телефон все-таки загорелся.

