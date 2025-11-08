Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 1 767 0

За рулем микроавтобуса была сотрудница отеля.

Пострадавший рассказал подробности ДТП в Таиланде — видео

Фото: www.globallookpress.com/Carola Frentzen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пассажиры попавшего в ДТП автобуса в Таиланде, спасаясь, прыгали в воду

Один из пострадавших в ДТП в Таиланде вспомнил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru подробности аварии, произошедшей на территории одного из отелей провинции Канчанабури. По словам Дмитрия, двигатель микроавтобуса заглох почти сразу после начала движения.

Мужчина отметил, что вместе с ним в салоне находились шестеро граждан Белоруссии и семеро россиян. За рулем, по его словам, была сотрудница отеля. Дмитрий рассказал, что транспорт, напоминавший большой гольф-кар, должен был довезти туристов от реки до гостиничных корпусов.

«Спускаемся с реки, ну, с плота сходим, и прямо к нам подваливает этот шаттл-бас, и мы такие, типа, окей, поехали, чего пешком ходить», — вспоминает он.

По словам пострадавшего, когда двигатель транспорта заглох, через несколько секунд спустя шаттл покатился назад. Вероятно, водитель не успела среагировать или отказали тормоза. Несколько пассажиров успели выпрыгнуть на ходу.

Когда водитель попыталась выровнять траекторию, машину развернуло поперек дороги. Затем транспорт опрокинулся на бок, ударился крышей об землю и встал обратно на колеса.

«То есть, кто был справа, они с минимальными повреждениями. Чем левее они сидели, тем хуже», — отметил Дмитрий.

Ранее в туристической полиции провинции Канчанабури сообщили, что в результате аварии пострадали 11 человек — шестеро граждан России и пятеро граждан Белоруссии. Инцидент произошел на территории отеля в районе Сай Йок. При этом сам пострадавший уверен, что в микроавтобусе сидели 13 туристов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:46
Сильный скачок: на сколько выросла цена автомобилей в РФ из-за утильсбора
23:24
Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме
23:01
Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
22:32
Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию
22:12
Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений
21:38
Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я у него учился» — Владимир Березин высказался о Юрии Николаеве
«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году