Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте

Пассажиры попавшего в ДТП автобуса в Таиланде, спасаясь, прыгали в воду

Один из пострадавших в ДТП в Таиланде вспомнил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru подробности аварии, произошедшей на территории одного из отелей провинции Канчанабури. По словам Дмитрия, двигатель микроавтобуса заглох почти сразу после начала движения.

Мужчина отметил, что вместе с ним в салоне находились шестеро граждан Белоруссии и семеро россиян. За рулем, по его словам, была сотрудница отеля. Дмитрий рассказал, что транспорт, напоминавший большой гольф-кар, должен был довезти туристов от реки до гостиничных корпусов.

«Спускаемся с реки, ну, с плота сходим, и прямо к нам подваливает этот шаттл-бас, и мы такие, типа, окей, поехали, чего пешком ходить», — вспоминает он.

По словам пострадавшего, когда двигатель транспорта заглох, через несколько секунд спустя шаттл покатился назад. Вероятно, водитель не успела среагировать или отказали тормоза. Несколько пассажиров успели выпрыгнуть на ходу.

Когда водитель попыталась выровнять траекторию, машину развернуло поперек дороги. Затем транспорт опрокинулся на бок, ударился крышей об землю и встал обратно на колеса.

«То есть, кто был справа, они с минимальными повреждениями. Чем левее они сидели, тем хуже», — отметил Дмитрий.

Ранее в туристической полиции провинции Канчанабури сообщили, что в результате аварии пострадали 11 человек — шестеро граждан России и пятеро граждан Белоруссии. Инцидент произошел на территории отеля в районе Сай Йок. При этом сам пострадавший уверен, что в микроавтобусе сидели 13 туристов.

