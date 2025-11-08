Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс победили в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации

Алексей Мокряков
Спортсменки быграли венгерку Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани в парном разряде.

Чем закончился финал итогового турнира WTA

Фото: TASS/Fatima Shbair

Теннисистки Кудерметова и Мертенс победили в финале турнира WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс лидировали в финале парного разряда итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом говорится на официальном сайте организации.

Матч завершился в Эр-Рияде в Саудовской Аравии со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Кудерметова и Мертенс обошли венгерку Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани, проведя на корте в общей сложности один час и 37 минут. 

Ранее спортсменки уже побеждали на аналогичном турнире в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянка Ангелина Мельникова стала двукратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике в Джакарте (Индонезия). 

Для Мельниковой это первая медаль на чемпионате мира с 2021 года. В этом же году она заняла первое место на чемпионате мира в личном многоборье. Ранее гимнастка уже добилась успехов на Олимпийских играх 2020 года, где завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

