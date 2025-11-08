Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений

Власти Герата обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений

В афганской провинции Герат введены новые ограничения для женщин. Теперь им запрещено посещать больницы, рынки и государственные учреждения без бурки — элемента верхней одежды, полностью скрывающего тело. Об этом сообщает Khaama press со ссылкой на источники среди медработников и представителей властей региона.

По данным из Герата, распоряжение о введении обязательного ношения бурки распространяется на всех женщин — как сотрудниц, так и посетительниц медицинских и государственных учреждений. Соответствующие указания были направлены в больницы, офисы и сервисные центры провинции Департаментом по пропаганде добродетели и предотвращению порока, а также канцелярией губернатора.

Ранее аналогичные требования были введены на местных рынках и в ряде государственных ведомств. В частности, в последние дни стало известно о случаях, когда сотрудницы и посетительницы не были допущены в здание управления гражданской регистрации из-за отсутствия бурки.

Кроме того, согласно распоряжению Департамента хаджа и религиозных дел, распространенному в минувшую пятницу, имамам предписано в ходе пятничных проповедей призывать прихожан и водителей не перевозить женщин, которые появляются на улице без бурки. В документе говорится, что к нарушителям данного предписания могут быть применены меры наказания.

Представители женских и правозащитных организаций осудили новые меры, назвав их еще одним шагом к полному вытеснению женщин из общественной жизни. По словам активистов, подобные ограничения нарушают базовые права человека и фактически закрепляют практику гендерной изоляции.

Афганские правозащитники за рубежом обратились к международному сообществу с призывом усилить давление на действующие власти и потребовать отмены дискриминационных норм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.