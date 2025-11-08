Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Это произошло в рамках реализации первого этапа программы «добровольного призыва».

Почему в Бельгии собираются призвать 17-летних парней

Фото: www.globallookpress.com/Reporters

Минобороны Бельгии рассылает гражданам страны письма с призывом идти в армию

Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем молодым жителям страны с «приглашением» пойти в армию. Об этом сообщил сообщил министр обороны королевства Тео Франкен в соцсетях.

«Вчера по почте было отправлено 149 тысяч писем. Все 17-летние подростки страны готовятся к обороне, в целом, и к году добровольной военной службы, в частности», — отметил глава оборонного ведомства.

Вооруженные силы Бельгийского Королевства до недавнего времени комплектовались только на основе контрактников. Однако весной 2025 года министр обороны Тео Франкен озвучил идею, так называемого, «добровольного призыва», которая представляет собой новый вид несения службы. За год призывники получают военную специальность, а затем их зачисляют в запас. В то же время новобранцы после прохождения такой службы могут остаться на постоянную работу в вооруженных силах.

Некоторые европейские эксперты полагают, что «добровольный призыв» является первым шагом к возвращению в Бельгии всеобщей воинской повинности, которая отменена в стране с 1994 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Чехии планируют набрать рекордное число новобранцев в 2026 году.


