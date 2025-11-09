Спасатели нашли мужчину, попавшего под снежную лавину на Камчатке

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 46 0

Специалисты МЧС приступили к его эвакуации.

Фото: © РИА Новости

На Камчатке спасатели нашли одного мужчину, который ранее попал под снежную лавину. Об этом сообщили в МЧС по региону.

«Мужчина, попавший под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, обнаружен», — отметили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что мужчина жив. В настоящий момент спасатели приступили к его эвакуации.

Подчеркивается, что к месту схода лавины из села Мильково готовятся выехать сотрудники поисково-спасательного отряда, а также врач из Мильковской районной больницы.

Ранее на место происшествия были отправлены два сотрудника регионального МЧС. Они доставили лавинные щупы и биперы, с помощью которых велись поисковые работы. Спасатели провели инструктаж и возглавили мероприятия по поиску мужчины.

Снежная лавина сошла на территории Агинского месторождения 8 ноября. В результате два геолога оказались под снегом. В ходе поисковых работ из-под завалов извлекли тело одного погибшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что туристов, застрявших в горах Камчатки на Авачиском перевале, спасли.

