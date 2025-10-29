Застрявших в горах Камчатки на Авачиском перевале туристов спасли

Они отправились в тур на джипах, невзирая на предупреждения от МЧС о наступающем циклоне.

Успешная спасательная операция на Камчатке. Там, несмотря на сильнейшую пургу, удалось спустить с Авачинского перевала группу застрявших джиперов.

Четверо туристов, включая гида, застряли на перевале накануне. Экстремалы на джипах отправились к вулкану, несмотря на сообщения о наступающем циклоне. В итоге буря обрушилась на перевал, когда компания находилась на высоте 1200 метров. Из-за метели и нулевой видимости эвакуировать их удалось только сегодня.

Ранее 5-tv.ru писал, что люди на перевале оказались заблокированы из-за мощного циклона. Еда и бензин у них были на исходе. Спуститься без помощи спасателей не представлялось возможным.

Было известно, что регион накроет мощный циклон: снег, а также порывистый ветер, который мог достигать до 50 метров в секунду. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев подчеркнул, что служба МЧС накануне рассылала сообщения о надвигающемся циклоне.

