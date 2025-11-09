Мерцание в поле зрения — предвестник опасных болезней: офтальмолог о «звездочках» перед глазами
К такому эффекту может привести, в том числе, прием определенных лекарств.
Микрохирург Миргородская: темные пятна в глазах указывают на болезнь сердца
Внезапное появление «звездочек» или темных пятен перед глазами во время вставания или после длительного сидения — опасный симптом для состояния здоровья. Подробнее об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-офтальмолог и микрохирург Светлана Миргородская.
По словам эксперта, такие проявления чаще являются признаком ортостатической гипотензии. Так, при переходе из горизонтального положения в вертикальное резко снижается артериальное давление.
«Такие симптомы появляются из-за кратковременного нарушения сосудистого тонуса, частоты сердечных сокращений, а также других изменений», — пояснила специалист.
При этом врач подчеркнула, что причины появления так называемых «звездочек» могут быть самыми разными. Например, это состояние может сообщать о нейрогенных расстройствах — синдроме Бредбери — Эгглстона, множественной системной атрофии, болезни Паркинсона, наследственной дизавтономии и других патологиях.
Помимо этого, мерцание перед глазами нередко происходит при болезнях сердца и сосудов — гипотонии, гипертонии, аритмии, эндокринных нарушений, а также при гипотиреозе, сахарном диабете и дисфункции надпочечников.
Ко всему прочему «звездочки» могут появляться и при приеме лекарств, в числе которых антиаритмические средства и антидепрессанты. Они могут становиться следствием патологических изменений в сетчатке глаза.
Если проявления потемнений в глазах становятся частыми, то необходимо обращаться за медицинской помощью.
