Собянин рассказал об обновлении подвижного состава на Ярославском направлении

До конца года на Ярославском направлении железной дороги будет курсировать 15 современных поездов «Иволга 4.0». Об обновлении подвижного состава рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Продолжаем масштабный переход этого направления на поезда нового поколения совместно с перевозчиком ЦППК и коллегами из РЖД. Первые “Иволги 4.0” вышли на маршруты уже в этом году. Всего до 2030 года закупим 92 новых состава», — написал мэр Москвы.

Обновление ведут поэтапно. Поезда нового поколения более мощные, перед запуском на линию им нужна комплексная проверка и настройка систем. Электросеть должна работать без сбоев и равномерно распределять нагрузку между подстанциями. Тогда все поезда линии будут ходить по графику вне зависимости от интенсивности движения и загруженности.

Особое внимание уделяют подготовке машинистов. Каждый специалист проходит дополнительное обучение и практику перед работой на современных составах.

Техническое состояние поездов контролирует новое подразделение Тверского вагоностроительного завода в городе Пушкино. Здесь проводят диагностику и регламентные работы.

Замена подвижного состава стала ключевым этапом большой работы по повышению интенсивности движения на Ярославском направлении. За последние годы в сотрудничестве с ОАО «РЖД» в Ростокине возвели транспортный узел для удобной пересадки с Ярославского направления на поезда Московского центрального кольца и построили дополнительные пути от Москвы до города Пушкино, чтобы поезда ходили чаще. Время ожидания пассажиров сократилось на треть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.