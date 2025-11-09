Собянин рассказал об обновлении подвижного состава на Ярославском направлении

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 48 0

Работу ведут поэтапно, так как поезда нового поколения более мощные и перед запуском на линию требуют комплексной проверки и настройки систем.

Обновление подвижного состава на Ярославском направлении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

До конца года на Ярославском направлении железной дороги будет курсировать 15 современных поездов «Иволга 4.0». Об обновлении подвижного состава рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Продолжаем масштабный переход этого направления на поезда нового поколения совместно с перевозчиком ЦППК и коллегами из РЖД. Первые “Иволги 4.0” вышли на маршруты уже в этом году. Всего до 2030 года закупим 92 новых состава», — написал мэр Москвы.

Обновление ведут поэтапно. Поезда нового поколения более мощные, перед запуском на линию им нужна комплексная проверка и настройка систем. Электросеть должна работать без сбоев и равномерно распределять нагрузку между подстанциями. Тогда все поезда линии будут ходить по графику вне зависимости от интенсивности движения и загруженности.

Особое внимание уделяют подготовке машинистов. Каждый специалист проходит дополнительное обучение и практику перед работой на современных составах.

Техническое состояние поездов контролирует новое подразделение Тверского вагоностроительного завода в городе Пушкино. Здесь проводят диагностику и регламентные работы.

Замена подвижного состава стала ключевым этапом большой работы по повышению интенсивности движения на Ярославском направлении. За последние годы в сотрудничестве с ОАО «РЖД» в Ростокине возвели транспортный узел для удобной пересадки с Ярославского направления на поезда Московского центрального кольца и построили дополнительные пути от Москвы до города Пушкино, чтобы поезда ходили чаще. Время ожидания пассажиров сократилось на треть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году