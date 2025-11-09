«Не очень полезная еда»: Жасмин рассказала о блюдах, которые готовит дома

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 3 938 0

Певица придерживается определенных правил, чтобы не поправляться от восточных лакомств.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Певица Жасмин дома готовит восточные блюда

Заслуженная артистка России Жасмин любит готовить для своих домашних вкусные восточные блюда. Этим певица поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Звезды Востока», который прошел на сцене Live Арены.

«У меня не очень полезная еда, поэтому я делаю ее крайне редко», — подчеркнула знаменитость.

Жасмин рассказала, что любит готовить калорийные угощения. Среди них — чебуреки с мясом, пироги с курицей, кутабы и пельмени. Еще исполнительница хита «Долгие дни» делает для родных менее «вредные» блюда — борщ и чечевичный суп.

Отвечая на вопрос, как есть вкусные восточные лакомства и при этом не поправиться, Жасмин призналась, что подобного волшебного рецепта она, к сожалению, не знает.

«Просто нужно делать это (есть восточные блюда. — Прим.ред.) крайне редко. Ну, например, читмил раз в неделю. В принципе — допустимо», — сказала певица, добавив, что все равно на следующий день нужно обязательно сходить в спортивный зал.

