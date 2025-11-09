Открыли свое дело и помогают новичкам: «Школу бизнеса МБМ» прошли уже более 18 тысяч человек

С чего начать свое дело, какое направление выбрать, как разобраться в бухгалтерском учете и продвигать свой продукт? Все эти вопросы волнуют каждого начинающего предпринимателя. У жителей Москвы, желающих развивать свой бизнес, есть сообщество профессионалов, где готовы дать все необходимые знания и компетенции для старта. Уже восемь лет бесплатный проект «Школа бизнеса МБМ» помогает претворять в жизнь деловые инициативы горожан.

Проект создали в 2017 году в ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). За время своего существования он вырос из простого обучающего курса в экосистему поддержки препринимателей. Для них разработаны пятидневные занятия, в ходе которых слушатели находят свежие идеи для бизнеса, изучают азы маркетинга и продвижения продукции в социальных сетях, получают базовые знания по бухгалтерскому учету и предпринимательскому праву. За годы работы школа выпустила более 18 тысяч человек. Многие из них смогли открыть и масштабировать собственное дело в столице.

Курс постоянно модернизировали. Если его первым слушателям были доступны только очные занятия, то в дальнейшем появился и онлайн-формат обучения. Кроме того, существуют отраслевые потоки, на которых можно получить знания и навыки работы в конкретных сферах ведения бизнеса: индустрии красоты, торговли на маркетплейсах, социального предпринимательства и других.

Согласно опросам, которые ежегодно проводятся среди выпускников, участие в «Школе бизнеса МБМ» помогло им развить деловые и личностные качества, найти собственную бизнес-идею и разработать стратегию по ее продвижению. Кроме того, они завели полезные знакомства и нашли единомышленников. Со временем вокруг школы выросло целое сообщество выпускников, где по принципу «вырос сам — вернись и помоги другим» формируется среда для взаимного роста. Благодаря этому начинающие предприниматели всегда могут получить практический совет и поддержку от более опытных коллег.

Историей своего пути, например, делится Настасья Самойлова. Она прошла школу в 2019 году. Сегодня, будучи владелицей успешного маркетингового агентства, она вернулась в проект уже в роли эксперта.

Среди тех, кому участие в «Школе бизнеса МБМ» помогло проработать бизнес-идею, — индивидуальный предприниматель Диана Губина, основательница образовательного онлайн-центра. Его педагоги готовят детей к сдаче ОГЭ и ЕГЭ и олимпиадам, помогают развивать логическое мышление, учат планированию времени и ораторскому искусству.

«В ноябре 2023 года я пришла на программу с существующим, но еще неоформленным пока проектом. Благодаря подсказкам экспертов МБМ мне удалось доработать бизнес-концепцию и составить план развития. Уже через год я собрала вокруг себя талантливых студентов московских вузов и запустила программу их подготовки в качестве преподавателей. Это позволило увеличить общее количество учеников центра до 150 человек», — рассказала Диана.

