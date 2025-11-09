Госдума до конца года примет закон об ограничении числа банковских карт на одного человека

Государственная дума до конца 2025 года примет закон, который установит ограничение на количество банковских карт, оформленных на одного человека. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Планируется, что мы его примем до конца года, речь идет о 20 картах на одного человека», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Аксаков также уточнил, что останется действовать норма, ограничивающая число карт, которые один человек может оформить в рамках одного банка. В частности, одному клиенту будет разрешено иметь максимум пять карт в одном финансовом учреждении.

Заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов 5 сентября заявил, что ЦБ РФ поддерживает инициативу о введении лимита в десять банковских карт на человека. Он отметил, что такое ограничение не создаст значительных неудобств для пользователей банковских услуг.

Ранее, 26 августа, в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что россияне смогут иметь не более 10 карт в рамках второго пакета мер против кибермошенничества. Отмечалось, что данная мера также упростит банкам контроль операций и позволит быстрее выявлять подозрительные транзакции.

Второй пакет включает меры различных направлений, в том числе самозапреты для граждан и новые требования для операторов сотовой связи, а также предусматривает уголовную и административную ответственность для мошенников.

