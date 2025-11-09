«Не будет времени»: певица Зара рассказала о том, как справляется с осенней хандрой

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 9 563 0

У артистки плотный гастрольный график.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Зара не страдает осенней хандрой

Заслуженная артистка России, певица Зара не страдает осенней хандрой. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Звезды Востока», который прошел в Москве на сцене Live Арены. Певица откровенно рассказала о том, как справляется с меланхолией.

«Работой. Мне некогда хандрить. У меня нет ни одного выходного», — сказала исполнительница хитов «Недолюбила» и «Счастье над землей», отвечая на вопрос, как она справляется с осенней меланхолией.

Зара уверена, что данный метод поможет любому побороть депрессивные настроения в холодное время года. 

Ранее, рассказывал 5-tv.ru, врач запретил певице Лолите Милявской есть сало, из-за чего артистка очень переживает. Вкусный мясной деликатес может оставить звезду без зубов, а также он дает нагрузку на поджелудочную. Раньше Лолита ела этот продукт в огромном количестве и даже не задумывалась о здоровье.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году