«Не будет времени»: певица Зара рассказала о том, как справляется с осенней хандрой
У артистки плотный гастрольный график.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Певица Зара не страдает осенней хандрой
Заслуженная артистка России, певица Зара не страдает осенней хандрой. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Звезды Востока», который прошел в Москве на сцене Live Арены. Певица откровенно рассказала о том, как справляется с меланхолией.
«Работой. Мне некогда хандрить. У меня нет ни одного выходного», — сказала исполнительница хитов «Недолюбила» и «Счастье над землей», отвечая на вопрос, как она справляется с осенней меланхолией.
Зара уверена, что данный метод поможет любому побороть депрессивные настроения в холодное время года.
