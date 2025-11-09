«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке

Певица Sevillе заявила, что работала с раннего возраста

Жизненные испытания сделали певицу Севиль Велиеву, более известную как Seville, сильнее. Об этом артистка рассказала во время беседы с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Звезды Востока», который прошел на сцене Live Арены.

«У меня такая жизненная закалка — вообще и детство, и жизнь моя, и отношения с родителями, и семья, и то, что с очень раннего возраста я работала и до сих пор это люблю делать, я очень трудолюбивый человек, поэтому сто процентов (речь про жизненную закалку — Прим.ред.) не будет лишним», — рассказала певица.

Она добавила, что не стремится к безграничному богатству, предпочитая просить у Бога лишь достатка. По словам певицы, испытание славой и деньгами нередко оказывается сложнее, чем путь к успеху.

«Я однажды как-то просила: „Господи Боже, ну пожалуйста, не давай мне в какой-то момент определенных сумм, чтобы я не сошла с ума, потому что действительно существует испытание медными трубами“. И, кроме шуток, я всегда прошу у Бога достатка, чтобы во всем в жизни было достаточно», — поделилась артистка.

По словам Севиль, она старается сохранять эмоциональное равновесие и принимать любые проявления жизни — радость, грусть, вдохновение или усталость. Артистка подчеркнула, что считает важным уметь переживать все спектры эмоций, не боясь ни слез, ни смеха.

«И радость — это хорошо, и какая-то печаль — это тоже прекрасно», — пояснила свою точку зрения Севиль.

