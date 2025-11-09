«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 3 824 0

Певица с детства привыкла работать.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Sevillе заявила, что работала с раннего возраста

Жизненные испытания сделали певицу Севиль Велиеву, более известную как Seville, сильнее. Об этом артистка рассказала во время беседы с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Звезды Востока», который прошел на сцене Live Арены.

«У меня такая жизненная закалка — вообще и детство, и жизнь моя, и отношения с родителями, и семья, и то, что с очень раннего возраста я работала и до сих пор это люблю делать, я очень трудолюбивый человек, поэтому сто процентов (речь про жизненную закалку — Прим.ред.) не будет лишним», — рассказала певица.

Она добавила, что не стремится к безграничному богатству, предпочитая просить у Бога лишь достатка. По словам певицы, испытание славой и деньгами нередко оказывается сложнее, чем путь к успеху.

«Я однажды как-то просила: „Господи Боже, ну пожалуйста, не давай мне в какой-то момент определенных сумм, чтобы я не сошла с ума, потому что действительно существует испытание медными трубами“. И, кроме шуток, я всегда прошу у Бога достатка, чтобы во всем в жизни было достаточно», — поделилась артистка.

По словам Севиль, она старается сохранять эмоциональное равновесие и принимать любые проявления жизни — радость, грусть, вдохновение или усталость. Артистка подчеркнула, что считает важным уметь переживать все спектры эмоций, не боясь ни слез, ни смеха.

«И радость — это хорошо, и какая-то печаль — это тоже прекрасно», — пояснила свою точку зрения Севиль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за кого вышла замуж певица Seville.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году