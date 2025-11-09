«Полз и звал на помощь»: пассажир сгоревшей Lamborghini о деталях ужасной аварии

Пассажир попавшего в ДТП Lamborghini отползал от горящей машины и звал на помощь

Один из пассажиров сгоревшей в результате столкновения с ограждением в Москве Lamborghini оставался в сознании и звал на помощь, отползая от пылающего авто. Ужасными воспоминаниями о моменте ДТП мужчина поделился с 5-tv.ru.

По его словам, находившийся за рулем иномарки криптобизнесмен Алексей Долгих разогнался и на огромной скорости влетел в отбойник на повороте. При этом пассажир все время был в сознании и после столкновения видел, как искореженный спорткар охватил огонь. Раненый отползал от эпицентра пожара и звал на помощь проезжавших водителей.

«Пытаюсь понять, могу ли я двигаться, поднимаю глаза <…> Вижу, что там рядом Иван (один из пассажиров, погиб — Прим.ред) лежит», — рассказал он.

Мужчину спасли дальнобойщики — они оттащили его на обочину и усадили. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате аварии с Lamborghini погибли двое и пострадали еще двое человек.

