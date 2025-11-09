«Полз и звал на помощь»: пассажир сгоревшей Lamborghini о деталях ужасной аварии

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 11 641 0

Пострадавший оставался в сознании и видел, как машину охватило пламя.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пассажир попавшего в ДТП Lamborghini отползал от горящей машины и звал на помощь

Один из пассажиров сгоревшей в результате столкновения с ограждением в Москве Lamborghini оставался в сознании и звал на помощь, отползая от пылающего авто. Ужасными воспоминаниями о моменте ДТП мужчина поделился с 5-tv.ru.

По его словам, находившийся за рулем иномарки криптобизнесмен Алексей Долгих разогнался и на огромной скорости влетел в отбойник на повороте. При этом пассажир все время был в сознании и после столкновения видел, как искореженный спорткар охватил огонь. Раненый отползал от эпицентра пожара и звал на помощь проезжавших водителей.

«Пытаюсь понять, могу ли я двигаться, поднимаю глаза <…> Вижу, что там рядом Иван (один из пассажиров, погиб — Прим.ред) лежит», — рассказал он.

Мужчину спасли дальнобойщики — они оттащили его на обочину и усадили. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате аварии с Lamborghini погибли двое и пострадали еще двое человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году