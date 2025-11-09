Два человека погибли в ДТП с Lamborghini на севере Москвы

Два человека погибли, еще двое получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием иномарки Lamborghini на севере Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Водителем автомобиля оказался 35-летний криптобизнесмен Алексей Долгих, который погиб в аварии. Также среди погибших — Иван С. Еще двое пострадавших, Никита Т. и Кирилл М., госпитализированы с переломами различной степени тяжести.

Авария произошла около 01:30 на съезде с Международного шоссе на Ленинградское шоссе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на высокой скорости, автомобиль перевернулся, врезался в отбойник и загорелся.

По факту происшествия прокуратура проводит проверку.

