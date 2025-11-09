Два человека погибли в ДТП с Lamborghini на севере Москвы

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 193 0

Есть пострадавшие.

Фото, видео: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Два человека погибли, еще двое получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием иномарки Lamborghini на севере Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Водителем автомобиля оказался 35-летний криптобизнесмен Алексей Долгих, который погиб в аварии. Также среди погибших — Иван С. Еще двое пострадавших, Никита Т. и Кирилл М., госпитализированы с переломами различной степени тяжести.

Авария произошла около 01:30 на съезде с Международного шоссе на Ленинградское шоссе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на высокой скорости, автомобиль перевернулся, врезался в отбойник и загорелся.

По факту происшествия прокуратура проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагическом происшествии на Ленинградском проспекте в Москве, где мужчина в инвалидном кресле погиб под колесами двух автомобилей рядом с метро «Белорусская». По данным ведомства, погибший передвигался по проезжей части в инвалидном кресле в месте, где отсутствовал пешеходный переход.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году