Задержанный ранее в территориальных водах Сочи паром Seabridge вернулся в Турцию

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 55 0

На борту все еще находятся 18 россиян.

Куда проследовал паром после ожидания захода в порт Сочи

Фото: Феоктистов Дмитрий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Паром Seabridge, из которого не выпустили пассажиров в Сочи, вернулся в турецкий Трабзон. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости со ссылкой на компанию Liderline.

18 россиян, которые находятся на борту судна, продолжат свое путешествие самолетом.

Ранее паром Seabridge не пустили порт Сочи. Этот рейс стал первым из Турции за 14 лет. Известно, что он стартовал из Трабзона вечером 5 ноября, а уже на следующее утро ожидал согласования захода в порт Сочи.

На борту находились 20 пассажиров. Двое из них — граждане Турции, остальные 18 — россияне.

Паромное сообщение Турции и России могло возобновиться в 2024 году, но рейсы не раз откладывались, при чем причины отмен были разными. В последний раз такое произошло в конце октября. Тогда надвигался шторм, запланированный на 29 октября, и рейс перенесли на 5 ноября.

В середине октября Seabridge совершал тестовый рейс. Власти признали его небезопасным. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что выход парома не был согласован, хотя позиция региона к запуску несколько раз озвучивалась на предварительных обсуждениях.

Ранее, писал 5-tv.ru, почему паром из Турции не может зайти в порт Сочи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году