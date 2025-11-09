Российского подростка обвиняют в пропаганде радикального исламизма в Германии

В Германии задержали 16-летнего российского подростка за пропаганду террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителей немецкой полиции.

Гражданина РФ задержали в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Помимо пропаганды запрещенного ИГ его также подозревают в хранении оружия. По данным издания, 16-летний парень публиковал в соцсетях изображения с символикой радикальных исламистов.

Полицейские изъяли в его комнате несколько конструктивно схожих с оружием предметов, экспертиза установит их происхождение.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевика организации «Исламское государство» Руслана Боташева экстрадировали в Россию и под конвоем доставили в Москву. Житель Карачаево-Черкесии находился в международном розыске с 2015 года.

Преступник участвовал в вооруженном конфликте в Сирии. Вместе с другими боевиками Боташев нес стражу в отрядах террористов, минировавших сирийский город Алеппо и участвовал в боях с войсками Башара Асада.



* — террористическая организация, запрещена в РФ