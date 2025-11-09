В Турции задержали 11 человек после пожара на парфюмерной фабрике

Одиннадцать человек задержаны после пожара на фабрике в Турции, в котором погибли шестеро граждан страны. Об этом сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч в соцсети.

По его словам, главная прокуратура Гебзе проводит всестороннее и тщательное расследование пожара на рабочем месте в районе Диловасы провинции Коджаэли. Уточнялось, что в результате возгорания погибли шесть человек. Еще один человек получил тяжелые ранения.

«Экспертная группа, состоящая из инженеров-механиков, электриков, химиков и специалистов по охране труда, продолжает работу по установлению причины пожара и лиц, виновных в его возникновении», — отметил Тунч.

Глава Минюста республики выразил соболезнования семьям и близким погибших в пожаре и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Турции в результате пожара на парфюмерной фабрике погибли шесть человек. При этом некоторые сотрудники предприятия смогли самостоятельно выбраться из охваченного огнем здания.

