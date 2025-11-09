В Турции задержали 11 человек после пожара на парфюмерной фабрике

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 54 0

В настоящий момент главная прокуратура Гебзе проводит всестороннее расследование.

Что известно о пожаре на фабрике в Турции

Фото: www.globallookpress.com/Christoph Soeder

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Одиннадцать человек задержаны после пожара на фабрике в Турции, в котором погибли шестеро граждан страны. Об этом сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч в соцсети.

По его словам, главная прокуратура Гебзе проводит всестороннее и тщательное расследование пожара на рабочем месте в районе Диловасы провинции Коджаэли. Уточнялось, что в результате возгорания погибли шесть человек. Еще один человек получил тяжелые ранения.

«Экспертная группа, состоящая из инженеров-механиков, электриков, химиков и специалистов по охране труда, продолжает работу по установлению причины пожара и лиц, виновных в его возникновении», — отметил Тунч.

Глава Минюста республики выразил соболезнования семьям и близким погибших в пожаре и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Турции в результате пожара на парфюмерной фабрике погибли шесть человек. При этом некоторые сотрудники предприятия смогли самостоятельно выбраться из охваченного огнем здания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году