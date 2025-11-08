В Турции в результате пожара на парфюмерной фабрике погибли шесть человек
Их личности еще не установлены.
В Турции на парфюмерной фабрике вспыхнул пожар, в результате которого погибли шесть человек. Об этом пишет газета Sabah.
По данным издания, инцидент произошел в районе Диловасы города Коджаэли. Пожар быстро распространился по зданию. Местные жители, заметив ситуацию, сразу позвонили в службу экстренной помощи.
По предварительным данным в результате происшествия погибли шесть человек, один получил тяжелые ранения. В данный момент пожар потушен.
«Хотя тела погибших рабочих были обнаружены после завершения работ, точное число находившихся внутри людей до сих пор не установлено», — говорится в статье.
Личности погибших пока неизвестны. Сейчас ведется расследование и выясняются причины произошедшего. Известно, что некоторые работники фабрики смогли самостоятельно выбраться из охваченного огнем здания.
